Subsidie aan afgelast festival Brass ’n Woods komt terug

Het festival zou in het eerste weekend van juli op Landvoed Velder gehouden worden, maar gaat vanwege tegenvallende kaartverkoop niet door. Volgens wethouder Hans Heesen van financiën is er al contact met de organisatie geweest, moet er nog een brief de deur uit, maar ’in het algemeen is het zo dat als een subsidie niet of voor een deel wordt gebruikt, de hoogte lager vastgesteld kan worden of op nul gezet wordt’.