Surinaamse Javanen verdienen monument in Gestel

Bij de Herenboeren in Boxtel werd 600 meter aan heggen gebouwd. In Schijndel werden wilgen geknot. In Sint-Michielsgestel kwamen rond de 25 vrijwilligers naar de begraafplaats om 102 oude graven van onder meer Surinaamse Javanen op te knappen.

Serene stilte doorbroken

Het geluid van een bosmaaier doorbreekt de serene stilte op de dodenakker van de begraafplaats in Sint-Michielsgestel. Het is er deze zaterdag een drukte van jewelste. Nabestaanden van de 102 graven op de islamitische begraafplaats voor Surinaamse Javanen zijn er hard aan het werk om onkruid weg te halen, de graven te poetsen en alles weer netjes te maken.

Flink onderhoud

Norman Pasaribu uit Den Bosch stuurt de werkgroep aan die de begraafplaats zeker twee keer per jaar een flinke onderhoudsbeurt geeft. ,,Hier zijn sinds 1975 Surinaamse Javanen begraven. We kwamen toen met 600 Surinaamse Javanen naar Nederland en een flink deel kwam in Nieuw-Beekvliet terecht. Een flink deel van onze ouders hebben als contract-arbeiders gewerkt. Na de slavernij heette dat zo. Ze werkten onder meer in de bauxiet-mijnen, op plantages of in de landbouw.”

Onkruid wieden

Op een bijna vergeten hoek bij de begraafplaats, liggen de graven van de Surinaamse Javanen. ,,Door het verspreidingsbeleid van de overheid, wonen veel nabestaanden wat verder weg van de graven. Dus doen we samen een paar keer per jaar het onderhoud. Gras maaien, onkruid wieden, alles weer netjes maken.”

Maaskantje

Omdat de begraafplaats vol raakte, weken ze later uit naar Maaskantje voor een nieuwe islamitische begraafplaats. Moechamed Pawirosetiko, verloor zijn ouders vorig jaar allebei in korte tijd. Hij kan er nog moeilijk over praten, maar komt toch helpen in Gestel. ,,Ik ga zo even naar de nieuwe begraafplaats om daar de graven van mijn ouders te doen. Maar ik help hier ook.”

Monument

Pasaribu is in overleg met de gemeente Sint-Michielsgestel over een blijvende herinnering aan de historie van de Surinaamse Javanen in Gestel. ,,We zouden graag, net als er monumenten zijn voor de Tweede Wereldoorlog, zelf een monument willen. Dat kan hier op de begraafplaats of bij Nieuw-Beekvliet. Onze ouders verdienen dat, een blijvende herinnering aan de beladen historie.”

Aansluiten via NLdoet

Via NLdoet sloten naast alle nabestaanden ook Kitty en Richard Steenbakkers aan om te helpen. ,,Ik wist niet eens dat deze begraafplaats er was. We willen graan helpen, dus zochten we contact met Norman. Die zei 'breng maar poetsspullen mee.’ Zodoende maken we nu hier de graven schoon. Zo dragen we ook een een steentje bij", zegt Kitty Steenbakkers.

Reünie

Pasaribu is heel tevreden met alle hulp. ,,Als we straks klaar zijn hebben we fruit, hapjes en wat drinken. Het is ook een beetje een reünie, samen dat onderhoud doen.”



