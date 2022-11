Tegenvaller: geen woningbouw in Weidonk Schijndel, zoektocht naar geschikte plek begint opnieuw

Tijd dringt voor 2500 sporters in De Braken; clubs weer in gesprek met wethouder

BOXTEL – Sportclubs die gebruik maken van De Braken in Boxtel, blijven bezorgd over de toekomst. In een brief aan de gemeenteraad vragen ze om snel duidelijkheid. Een gesprek met de wethouder is inmiddels gepland.

5 november