Teller voor vrachtwagens in dorpskern Liempde

Het is voor de gemeenteraadsfractie van Combinatie’95 reden aan de bel te trekken bij verkeerswethouder Fred van Nistelrooij. ,,Al eerder uitten wij onze zorgen over de toename van het doorgaande vrachtverkeer in het dorp”, aldus raadslid Pim Bressers van de groepering. ,,Toen was het antwoord dat het wel mee viel. Naar aanleiding daarvan echter zijn wij weer benaderd door inwoners en geconfronteerd met de telling. Zevenhonderd vrachtwagens, langer dat acht meter. Vooral doorgaand vrachtverkeer.”

Het zorgt voor gevaarlijke situaties in een gebied dat niet op zoveel vrachtverkeer is berekend, aldus Bressers. Wethouder Van Nistelrooij heeft hem inmiddels laten weten dat er eerst meer onderzoek nodig is alvorens conclusies te trekken en tot eventuele maatregelen te komen. ,,Eerst moet duidelijk zijn of het om bestemmingsverkeer dan wel doorgaand verkeer gaat. “

Daarnaar laat de wethouder binnenkort onderzoek doen. ,,Door aan het begin van de bebouwde kom te registreren wie Liempde inrijdt en later weer uit. En de tijdspanne die daar tussen zit. Op die manier wordt duidelijk wat doorgaand is en wat niet. En of maatregelen nodig zijn.”



