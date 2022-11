Tijdelijke woningen op speelveld Pastoor van Besouwplein

Zwembad Gestel volgend jaar langer open?

SINT-MICHIELSGESTEL - Het openluchtzwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel heeft een prachtige zomer achter de rug. Duizenden bezoekers plonsden tijdens warme dagen in het bad dat Optisport voor de gemeente uitbaat. Gestel gaat binnenkort met Optisport praten over allerlei zaken.

22 oktober