Toos en Jan stoppen na 44 jaar met bloemenzaak ’t Erfke: ‘Dat je iets voor mensen kunt betekenen is het allermooist’

,,Onze eerste Kerst in de winkel, die herinner ik me nog goed.” Toos (70) en Jan van de Koevering (70) zitten aan tafel in de achtertuin bij hun huis en bloemenwinkel ’t Erfke in Liempde. ,,Het was open avond bij de groothandel in Tilburg. We hadden de kinderen naar opa gebracht”, vertelt Toos. ,,Roze en paarse kerstballen waren toen in. Ik was er meteen verliefd op, dus hebben we de etalage van de winkel ermee ingericht. Ze waren razendsnel uitverkocht.” En zo weet Toos nog wel wat trends van de afgelopen veertig jaar op te noemen. ,,We hebben ook een tijdje veel van die sinaasappelkistjes gehad.”