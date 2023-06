Treinen tussen Den Bosch en Boxtel rijden na uren weer

Het is De Dag van de Klomp: ‘Is er nog toekomst voor de klompenma­ker?’

LIEMPDE/NIJNSEL - Voorkomen dat ‘klompen’ een zoekwoord wordt in Google. Dat is reden voor de Nederlandse Vereniging van Klompen om deze zaterdag landelijk aandacht te vragen voor dit nationale product tijdens ‘De Dag van de Klomp’. Is er nog toekomst voor de Klomp?