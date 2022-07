Twee verdachten aangehouden voor knokpartij Schijndel

Den Dungen mag toch dobberen in Meerse Plas

DEN DUNGEN - Op de valreep een mooie meevaller voor de Stichting Held. Het evenement Den Dungen Dobbert, met talrijke activiteiten die ook ín het water van de Meerse Plas in Den Dungen zouden plaats hebben, kan dit weekeinde ook op én in het water plaatshebben. De eerder gevonden blauwalg is door de daling van de zomerse temperatuur goeddeels verdwenen.

7 juli