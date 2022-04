Tweede opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen in Boxtel bekend

Wim Daniëls treedt op als taalkok in Serenade

LIEMPDE - Taalexpert Wim Daniëls komt naar Liempde met zijn voorstelling ‘Koken met taal.’ Dat gebeurt op zaterdag 2 april. Dan is hij te gast in de Serenade, het clubhuis van fanfare Concordia, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een cultureel huis met allerlei voorstellingen.

23 maart