Tweehonderd euro korting voor muziekles in Boxtel: ‘Kinderen hebben recht talent te ontdekken’

BOXTEL - Muziekles nemen, privé of in een groep? Boxtelse jeugd onder de achttien jaar kan van de gemeente weer 80 of 200 euro per jaar krijgen. Maar de muziekdocent moet dan wel naar Boxtel komen.

Elk kind onder de achttien jaar in de gemeente kan een muziekvoucher aanvragen. Een korting op muziekonderwijs van 80 euro voor groepslessen en 200 euro voor een individuele les per kind per jaar. Voorwaarde is wel dat er een lespakket van minimaal 36 muzieklessen afgenomen en betaald wordt en dat ze in de gemeente gegeven worden door een docent die op de docentenlijst staat bij het Muziekloket van cultuurbox.

Slagwerk en snaar

Volgens de gemeente is de diversiteit in de muzieklessen groot: van blaasinstrumenten tot slagwerk en van toetsten tot snaarinstrumenten. Wethouder Hans Heesen (Combinatie95) van kunst en cultuur wijst op het belang van muziek bij de ontwikkeling van de jeugd. ,,Muziek kan plezier, troost en creativiteit bieden.” Met de vouchers is volgens de wethouder een breed aanbod te volgen.

Boxtel wil met de korting de jeugd stimuleren om muziek te maken. Heesen: ,,Alle kinderen hebben het recht om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Die kans bieden we door de financiële drempel te verlagen.”

Leerlingen kunnen vaker gebruik maken van de muziekvoucher, maar slechts één keer per jaar. In 2020 is 120 keer gebruik gemaakt van de voucher, in 2021 liep het aantal aanvragen vanwege corona terug naar 106, vorig jaar zijn 138 vouchers gebruikt. In Boxtel krijgen de harmonieën en fanfares subsidie, een deel van die subsidie is bestemd voor muziekles aan jonge leden.

