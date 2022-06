Ukkepukken dansen op imposante orgelklanken

Direct achter het altaar liggen gekleurde matjes op de grond waarop de kinderen zich installeren. De vriendelijke clown Pidoe wekt de aandacht. Margré van Gestel komt tevoorschijn in een glitterjasje, met twee knuffelvogels in de hand. ‘Koekoek, koekoek’, zo klinkt het. Dan roept Van Gestel richting het grote Smitsorgel: ,,Tommy, heb jij daar ook een koekoek?” En jawel, het imposante instrument laat de vogel klinken.

Dansen en spelen in de kerk

,,Dit zijn kindjes van nul tot vijf jaar. Natuurlijk kunnen die nog niet lang stil zitten en geconcentreerd luisteren”, vertelt Van Gestel, voorzitter van Stichting Ukkepuk-concerten. ,,Ze mogen dansen, spelen en door de kerk lopen. Steeds weer klinkt er muziek in een andere sfeer en stijl. We houden rekening met de korte concentratieboog.”

,,Dit is het jongste publiek waar ik ooit voor gespeeld heb”, lacht Tommy van Doorn, organist van de Servatiuskerk. ,,Meestal zijn mijn toehoorders wat grijzer en luisteren ze aandachtig. In mijn repertoirekeuze moest ik nu wat anders denken. Het moet voor deze kinderen niet te zwaar en te hard klinken. Wel wil ik alle kleuren van het instrument laten horen.”

Alleen met zijn voeten

Uit grote tassen komen gekleurde opblaasballen en stukjes tule tevoorschijn. ,,Prop die maar in je vuist. Wanneer je je hand weer opent, is het net een bloem.” Ondertussen speelt clown Pidoe op een piepklein orgeltje. Ze krijgt bijval van Van Doorn op het grote Smitsorgel. Alle kinderen dansen en voelen zich zichtbaar vrij. ,,Door kinderen al heel jong kennis te laten maken met goed uitgevoerde live-muziek, planten we het zaadje om een leven lang deel te nemen aan kunst en cultuur”, aldus Van Gestel. ,,Meestal werken we samen met symfonieorkesten of harmonieën. Dit orgelconcert doen we voor het eerst.”