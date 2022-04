Verdachte aangehouden voor massale vechtpartij in Sint-Michielsgestel, waardoor man (20) in ziekenhuis kwam

Goedlachse huisarts en dorpsdok­ter Rob Jansen (74) overleden

SINT-MICHIELSGESTEL - Rob Jansen (74), huisarts-in-ruste in Sint-Michielsgestel, is overleden. In zijn woonplaats was hij vooral bekend als dorpsdokter met die aanstekelijke lach, een man ook met een uitgesproken bourgondische levensstijl.

