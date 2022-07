Verwarde man door politie van dak gehaald in Boxtel

Organisa­tie Skèndelse Kwis zoekt verster­king, anders is het afgelopen

SCHIJNDEL- De organisatie van de Skèndelse Kwis is opzoek naar versterkingen om de quiz in elkaar te zetten. De dorpsquiz bestaat nu tien jaar en enkele bestuursleden willen gaan stoppen. Een nieuw team moet het dus gaan organiseren, want anders is de Skèndelse kwis verleden tijd.

30 juni