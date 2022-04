Vier dagen Oranjefeesten in Boxtel voor jong en oud

BOXTEL - Het is dit jaar niet alleen op Koningsnacht en -dag feest op de Markt in Boxtel, maar vier dagen lang. Met een quiz, kinderprogramma, middag voor ouderen en natuurlijk twee grote feesten is er gedacht aan alle leeftijden.

,,Op Koningsdag kunnen we niet concurreren met Eindhoven of Den Bosch, dus besloten we met Koningsnacht een feest te organiseren.” Met die gedachte begon het ooit, vertelt Ludy Meister van Boxtel Vooruit, van oorsprong het Oranjecomité.

,,Dat was drie jaar lang een groot succes. Maar het werd zo groot dat we twee jaar geleden in overleg met een deel van de horeca de stichting Fistie-Fijn weer nieuw leven hebben in geblazen.” Zij organiseert de komende drie jaar de feesten. Lokale bekendheid Jordy van den Boer boekt de artiesten.

Kinderprogramma

Nu is het dus vier dagen feest in een grote tent op de Markt, met plek voor 1600 bezoekers. Zondag om 16.00 uur trapt coverband Mmoozz de festiviteiten af. De traditionele braderie gaat niet door. Door onzekerheid rondom coronaregels was er niet genoeg voorbereidingstijd. Als het goed is, openen de winkels die dag wel hun deuren.

,,Maandagochtend is de tent helemaal voor de kinderen van de bso’s in Boxtel”, geeft Meister aan. ,,’s Middags organiseert stichting ‘Eet met je hart’ samen met zorggroep Elde een programma voor ouderen met een hapje en een borrel. Ze worden zelfs opgehaald.”

Voetbal- en hockeytoernooi

’s Avonds organiseren de lokale quizmasters van The Brain een quiz. Meedoen kan in teams van vier personen, er zijn nog een paar tafeltjes beschikbaar.

Dinsdagavond is er een feest met onder andere QMusic en Freddy Moreira. Er zijn geen kaarten meer te koop.

Nieuw is dat op Koningsdag zelf de gedecoreerden niet in de raadszaal, maar in de tent worden ontvangen. Aansluitend zijn er activiteiten voor kinderen. Vanaf de ochtend is er een schoolvoetbaltoernooi en een hockeytoernooi bij respectievelijk ODC en MEP. Ook is er een vrijmarkt in het centrum.

Nog wel kaarten

Voor het afsluitende feest in de avond zijn nog wel een aantal kaarten beschikbaar. Op het programma staan onder andere One Two Trio, John West en Ben Liebrand.

Die vier dagen feest, dat is wel een eenmalig iets. ,,Dat komt omdat er nog artiesten van voor corona geboekt stonden.” Volgend jaar is het waarschijnlijk weer beperkt tot de Koningsnacht en -dag zelf.



