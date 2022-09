Vincentius helpt al 25 jaar: ‘Altijd mensen die tussen wal en schip vallen’

Exotische schorpioen duikt op in achtertuin van Jenneke: 'Bang ben ik niet geweest’

SINT-MICHIELSGESTEL - Exotische dieren en planten, ze komen steeds vaker voor in ons land. Maar een Euscorpius flavicaudis in je achtertuin is nog niet alledaags. Jenneke Appel noemde hem liefkozend Koen de Schorpioen.

30 augustus