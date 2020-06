Virusvrij winkelwagentje dankzij wasstraat bij Albert Heijn in Boxtel: ‘Gemakkelijk en lekker snel’

Winkelwagentje over de richel rijden, even met je hand voor het 'oog' zwaaien en de handvatten van je wagentje worden schoon gesproeid. Sinds vorige week staat er een desinfecteringsmachine naast de Albert Heijn in Boxtel.

Veel klanten maken intussen gebruik van het desinfecteringsapparaat, vaak met instructies van medewerkers. ,,Super, en lekker snel", vindt Judith Terlouw die het apparaat voor de eerste keer gebruikt. ,,De handvatten zijn meteen schoon en je handen ook. Een heel volledige aanpak. En gemakkelijk." Merel Mengels vindt dat 'alle winkels dit zouden moeten hebben'. Voor Zakaria Bouras is het de tweede keer dat hij zijn winkelwagentje op deze manier desinfecteert. ,,Ik heb zoiets al gezien in Den Haag."

Quote Ik vind het niet erg om zelf de handvatten te poetsen. Maar dit is weer eens iets anders en zo heb je iets meer tijd om een praatje te maken met klanten Charlotte Koppen, Winkelmedewerker

Praatje

Winkelmedewerkster Charlotte Koppen nodigt de klanten uit om het apparaat te proberen. ,,Heel handig dit", knikt ze. ,,Ik vind het niet erg om zelf de handvatten te poetsen. Maar dit is weer eens iets anders en zo heb je iets meer tijd om een praatje te maken met klanten."

Supermarktmanager Ronald de Jong kijkt glimlachend toe. ,,We zijn een van de eersten in Nederland met dit apparaat. Ik zag het bij een collega in een andere stad. Het is ontwikkeld tijdens de coronacrisis. Dus niet vóór die tijd al. Ook over het desinfectiemiddel is goed nagedacht. Dat blijft lang op je handen zitten. Er moet alleen nog een lichtje komen dat gaat branden wanneer de vloeistof bijna op is."

Quote Ideaal, zo'n wasstraat. Wat zal dit veel rust geven voor het personeel Wendy Hazenberg, Klant