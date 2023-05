Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand in Boxtel

Mogelijk geluids­over­last door slijpen spoor bij Best

BEST - BAM Rail gaat in opdracht van Prorail het spoor slijpen op het traject van Boxtel naar Acht, dus ook bij Best. Deze werkzaamheden vinden plaats in de nachten van 18 op 19 mei, 5 op 6 juni en 6 op 7 juni tussen 00.00 en 06.00 uur.