Volendammer Jan (75) kreeg Boxtel aan de RAS-friet: ‘Geen friet gewilder dan die van Schilder’

IN HERINNERINGBOXTEL - Er ging in feite niet één echte aardappel over de toonbank. Het waren stengels friet die Jan Schilder zelf maakte met aardappelpoeder, aangemaakt met water: RAS-friet. Maar, God, wat waren ze lekker. Met een flinke klodder mayonaise erop. Deze zomer overleed de markante Boxtelaar op 75-jarige leeftijd.