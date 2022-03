Voor anderhalf miljoen kunnen 90.000 kippen wijken

De hele stimuleringsbijdrage van 75.000 euro per woning wordt daarvoor ingezet. Als er twintig woningen komen dan is dat 1,5 miljoen euro. Wethouder Ed Mathijssen: ,,Normaal gesproken krijgen wij als gemeente die stimuleringsbijdrage van 75.000 per woning in kas. Of je dit geld nu vanuit je eigen begroting inzet of direct vanuit het stimuleringsfonds. Dat is natuurlijk van minder belang als je in een buurtschap als Hezelaar een goede ontwikkeling en beter leefklimaat op gang wilt brengen.”