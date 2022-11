Voor glasvezel moeten straten twee keer open, Boxtel kan en mag niet weigeren

Groene grote container bij Essche Boys verdwijnt volgend jaar definitief

ESCH - Het inzamelpunt voor groen in Esch verdwijnt. Dat betekent dat vanaf juni volgend jaar groen opgehaald wordt zoals in de gehele gemeente Boxtel. En het vele groen ook naar de milieustraat in Boxtel gebracht moet worden. Daarmee verdwijnt er na de herindeling van vorig jaar opnieuw een stukje erfenis uit Haaren.

17 november