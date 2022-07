Vraatzuchtige coloradokever blijkt naast aardappelen ook gek te zijn op bieten, zo blijkt in Boxtel

Een coloradokeverplaag in bietenvelden? Dat is best opmerkelijk. Als larve houdt het diertje vooral van jonge aardappelplanten. Toch gebeurt het nu in twee velden in het buitengebied van Boxtel. Wandelaars die het zandpad nemen om richting de natuurgebied Kampina of langs het Smalwater te lopen, komen ze hier in grote overvloed tegen.