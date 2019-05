Vrees dat varkens moeten worden geruimd na actie in Boxtel: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

,,Dit kan niet, dit willen we niet en dit mag nooit meer gebeuren”, aldus de topman van de boerenorganisatie. Bens maakt zich grote zorgen over het welzijn van de dieren. ,,Dit veroorzaakt veel onrust onder de dieren en de boeren, maar nog veel erger is het gevaar op mogelijke ziektes.”

Bens wijst er op dat in grote delen van Europa de Afrikaanse varkenspest heerst en dat de actievoerders de ziekte zomaar kunnen verspreiden. ,,Varkensboeren doen alles om besmettingen buiten de deur houden met schone laarzen, kleding en sluizen en dan komen er in een keer mensen binnen uit ik weet niet waar. Dit is volstrekt onverantwoord. We maken ons grote zorgen.”

Wellicht geruimd

De boerenvoorman heeft al geluiden opgevangen dat er uit voorzorg wellicht geruimd zou moeten worden. Bens: ,,En dat zou wel een heel erg trieste balans zijn van deze actie.”

Namens de ZLTO overlegt Bens vandaag met LTO Nederland, POV (branchevereniging van varkensboeren) over hoe dergelijke acties in de toekomst voorkomen kunnen worden. ,,Wat dit kan echt niet. Wij willen met iedereen overal over praten en dan kan dit gewoon niet.”

Overleg op hoog niveau

De Producenten Organisatie Varkenshouder (POV) wil nog vandaag op hoog niveau overleg over de bezettingsactie van dierenactivisten op een varkensbedrijf in Boxtel. De organisatie is laaiend van woede over de actie. Eric Stiphout uit Sambeek, vice-voorzitter vindt het volstrekt onacceptabel dat zo’n honderd mensen zomaar een boerenbedrijf bezetten, de dieren in gevaar brengen en de bedrijfsvoering volstrekt verstoren en daar tien uur kunnen blijven. ,,Op welk punt zijn we dan in Nederland beland. Dit is toch volstrekt onacceptabel.”

Quote De emoties lopen bij varkensboe­ren in het hele land hoog op Eric Stiphout, POV

De POV liet afgelopen weekend nog weten te vrezen dat dierenactivisten na een internationaal congres, afgelopen weekend in Amsterdam, mogelijk acties zouden voeren bij boerenbedrijven.

,,En zie wat er nu gebeurd is. Ze breken zomaar een bedrijf open. Bij onze achterban is met verbazing, verdriet en enorme boosheid gereageerd op deze volstrekt onverantwoorde actie. Temeer omdat wij al geluiden hadden gekregen - en daar ook voor gewaarschuwd hebben - dat dit er aan zat te komen. Als bestuur waren we gisteravond in Boxtel en zijn we nauw betrokken geweest bij de gang van zaken.”

Achterban rustig houden