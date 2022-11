Vrijborg schrapt huurwoningen in pastorietuin, maar er komen wél volop zorgappartementen

UPDATE Zware mishande­ling Schijndel, justitie wil beelden daders vrijgeven

Twee mannen en een vrouw zijn slachtoffer geworden van een zware mishandeling in Schijndel. Dat gebeurde in augustus in de Hoofdstraat. Justitie wil de zes daders nu herkenbaar in beeld brengen als zij zich niet zelf binnen een week melden.

21 november