Vrijmarkt in Halder en reünie SCI-voetballers

Gestel ruilt VVD in voor GroenLinks/PvdA bij coalitie­vor­ming

SINT-MICHIELSGESTEL - Een opmerkelijke stap in de formatie van een nieuw college in Sint-Michielsgestel. Straks geen VVD meer in een nieuwe coalitie in Sint-Michielsgestel, maar een flinke stap naar links van het midden met GroenLinks/PvdA in een nieuw college. De VVD, nu nog in het college, krijgt de deksel op de neus.

7 april