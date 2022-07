Vroeg uit de veren voor tocht met 250 schapen, die vreten alles en dat is goed voor de heide

Voor het eerst in vele jaren grazen er weer schapen bij de vennen aan de Esscheweg in Sint-Michielsgestel. Dat gebeurt ook in het natuurgebied bij Engelenstede in Berlicum. Sint-Michielsgestel besteedt het natuurbeheer voor een deel uit aan Bosgroep Zuid. Die heeft nu besloten om weer eens een kudde schapen in te zetten om de heide in de gemeente een reddingsboei te bieden.