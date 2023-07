Vurige wens Esch gaat in vervulling: meer sociale woningbouw voor Reigerskant

Het bouwtempo moet omhoog in Vught; ook vier locaties in het buitenge­bied in beeld voor nieuwe woningen

VUGHT - Tiny houses, appartementen, bungalows of ander soort woonvormen. Naast plannen in de kernen van Helvoirt, Cromvoirt en Vught heeft de gemeente nu ook vier locaties in het buitengebied op het oog voor nieuwe woningen. ,,Het bouwtempo moet omhoog.”