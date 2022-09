Warm kermiswelkom voor Gestelse nieuwkomers: ‘Dit vind ik zo verrassend’

Ouderwets knip- en plakwerk en digitale geschied­schrij­ving komen samen in Boxtel

BOXTEL - De geschiedenis van Boxtel, gevat in nostalgisch knip- en plakwerk. Tegelijkertijd kan de bezoeker nu een complete digitale duik in het Boxtelse verleden nemen. Geschiedschrijving in museum Mubo, op oude en nieuwe dragers.

13 september