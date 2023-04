Wat kostte de crisisnoodopvang op landgoed Velder uiteindelijk? Balans Boxtel wil het precies weten

Kampioen­schap met Avanti’31 lonkt voor afzwaaien­de Van Heeswijk: ‘Als je het mij vraagt, komt het goed’

Geert van Heeswijk (34) kwam in zeventien seizoenen in het vaandelteam van Avanti’31 een aantal keer dichtbij promotie. Elke keer ging het in de play-offs mis. Dit seizoen ligt de ploeg uit Schijndel op pole position voor de titel én doet het nog mee in het bekertoernooi. Voor Van Heeswijk is het zijn laatste kunstje bij de selectie: ,,Ik wilde eigenlijk na vorig seizoen al stoppen.”