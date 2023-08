Waterschap De Dommel gaat strijd aan met vernietigende Amerikaans rode rivierkreeft

Hutten bouwen, maar nu met een gouden randje: Een halve eeuw Mi­ni-Ge­stel

SINT-MICHIELSGESTEL- Een stapel hout, een zak spijkers, een hamer, oude kleren en een massa kinderen. Ziehier een succesvolle formule uit 1973, eentje die zich tegen het einde van augustus voor de vijftigste keer gaat bewijzen in Sint-Michielsgestel. De gouden editie van Mini-Gestel is in aantocht.