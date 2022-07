Weg met die ouderbijdrage: kinderen wassen auto's voor schooluitje

BOXTEL - De ene na de andere auto rijdt brandschoon de Reginahof in Boxtel uit. Het werk van de kinderen van de Prinses Amaliaschool. Zij staken vrijdag de handen uit de mouwen om geld in te zamelen.

Romaissa, Buse en Gabriella uit groep zes hebben in twintig minuten tijd al zeker drie of vier auto's gewassen. ,,We hebben een sproeier en schuim om de auto's mee schoon te maken en we maken ze ook droog", vertellen de meiden enthousiast. En natuurlijk blijven de kinderen zelf ook niet helemaal droog.

Vijf euro kost een wasbeurt. ,,We zamelen geld in voor schoolreisjes.” Ondertussen wordt er goed voor de leerlingen gezorgd, er staat een schaal met appelschijfjes en er worden stukjes mandarijn gebracht.

Weg met ouderbijdrage

,,Het is er ook mooi weer voor", zegt Annemarie Ninaber van Eijben, voorzitter van de medezeggenschapsraad. Zij staat aan de andere kant van de school, waar op het plein kinderen uit de onderbouw fietsen wassen. ,,Alleen met het wassen van de fietsen is al 150 euro opgehaald. Officieel kost het 2,50 euro, maar sommige mensen geven zelfs een tientje.”

Het idee voor de actie ontstond bij de ouder- en de medezeggenschapsraad als een alternatief voor de vrijwillige ouderbijdrage. ,,Die is nu dertig euro per jaar. Dat is voor sommige mensen veel geld, al helemaal als je drie of vier kinderen hebt.”

,,Eigenlijk willen we er helemaal vanaf", vertelt directeur Joris Spekle. ,,Dit soort leuke acties kunnen daaraan bijdragen, maar er is ook structureel geld nodig.” Daarvoor is de school nog op zoek naar een oplossing.



