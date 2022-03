Wegwerpmuziek van Projectmanager nu echt te horen op Paaspop

Boxtel helpt Oekraïne: ‘De muziek is vrolijk, maar in mijn moederland is het oorlog’

BOXTEL - ,,Dobryy vechir”, zo klonk het gisteravond tijdens het benefietconcert ‘Boxtel voor Oekraïne’ in Podium Boxtel. Het is Oekraïens voor ‘goedenavond’ en het werd uitgesproken door Alla Babak. Haar daaropvolgende woorden zijn de indrukwekkendste van de avond: “Het gaat niet zo goed met mij, want het is oorlog in mijn moederland.” Babak woont al sinds 2015 in Esch, maar groeide op in Oekraïne. “Ik ben hier veilig, maar mijn vrienden daar zijn dat niet.” Duidelijker wordt de urgentie van de avond niet.

