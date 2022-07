WensAmbulance zorgt voor onvergetelijk moment in leven zieke mensen en wordt onsterfelijk door jubileumbankje

De organisatie van de WensAmbulance Brabant staat als een huis. Ze maken wel 750 ritten per jaar met mensen die vaak al bedlegerig en ernstig ziek zijn, en die nog een wens in vervulling zien gaan. Zoals een ritje naar de Zoete Lieve Moeder in de Sint Jan in Den Bosch, of een keer naar het strand in Scheveningen, of een huwelijksfeest van een kleinkind. Dan brengen de vrijwilligers die mensen op hun plek voor een onvergetelijk moment in hun leven.