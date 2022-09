Wonen in een molen: knalgele keuken, ronde muren en heel veel kamers

Tijdelijke opvang voor 100 asielzoe­kers in oude gemeente­huis van Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Om de grote opvangnood voor asielzoekers te verlichten, richt ook de gemeente Meierijstad een tijdelijke opvanglocatie in. Honderd asielzoekers worden vanaf donderdag 15 september in het voormalige gemeentehuis in Sint-Oedenrode opgevangen.

7 september