Woningbouw bij De Passer in Boxtel is ‘veel efficiënter’

Den Bosch heeft plannen voor nieuw azc, 2400 asielzoe­kers krijgen onderdak in Noord­oost-Bra­bant

DEN BOSCH – Den Bosch is van plan om dit jaar nog een asielzoekerscentrum in te richten dat 600 mensen voor langere tijd onderdak kan bieden – al dan niet verdeeld over een hoofd- en een satellietlocatie. Zes andere gemeenten tekenen samen voor nog eens ruim 1200 plekken in noodopvang.

10 januari