‘WSD-mensen naar leuk werk begeleiden, daar ligt mijn passie’

Dungense Brug is écht dicht: toch proberen veel automobi­lis­ten het

DEN DUNGEN - Je moet wel bijna soep in je ogen hebben als je alle omleidingsborden en ‘Dungense Brug-dicht-borden’ niet ziet op de Hooidonk en Poeldonk in Den Dungen. Toch proberen veel automobilisten tot hoe ver ze kunnen komen. Maar de brug is écht twee weken dicht: voor groot onderhoud.

28 april