Zeer grote brand in varkensstal Biezenmortel: ‘1000 varkens kunnen wij niet meer redden’

De brandweer is met spoed met meerdere blusvoertuigen gekomen om de brand onder controle te krijgen. ,,In de stal staan duizend varkens”, zo laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. ,,Wij vrezen voor het leven van deze varkens.” De brandweer laat weten dat ze uit eigen veiligheid niet de stal binnengaat.



De duizend varkens die daar staan zijn daarom niet meer te redden. ,,Als ze niet omkomen door het vuur, dan wel door de stress”, laat de woordvoerder weten. Het bedrijf heeft vier stallen, waarvan er een in brand staat. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere stallen. Rond 17.00 uur stuurde de brandweer nog acht extra wagens.



Het gaat om een zeer grote brand, zo laten omstanders weten. De hoge rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De omgeving is afgezet. Ook is er een Adviseur Gevaarlijke Stoffen opgeroepen om te controleren op eventuele vrijgekomen asbest. Daar worden nu al metingen naar gedaan.