Zonnebloem Schijndel halve eeuw: ‘Het is meer dan alleen de rondvaartboot’

SCHIJNDEL- Stichting Zonnebloem bestaat in Schijndel vijftig jaar. Een jubileum dat afgelopen week werd gevierd in cultureel centrum ’t Spectrum. Vele vrijwilligers en cliënten konden na twee jaar coronacrisis elkaar eindelijk weer in de arme vliegen. „De Zonnebloem is niet alleen voor senioren.”

De coronacrisis zette twee jaar lang een streep door alle activiteiten. Dus waren de ruim 140 cliënten blij om elkaar weer te zien. „Het is zo fijn dat er weer iets mag. We hebben wel contact gehouden met iedereen, maar we willen het liefst de mensen bij elkaar brengen en dat kon tot een paar maanden terug niet”, legt penningmeester Jan Zegers uit.

De Zonnebloem is er volgens voorzitter Janine van Kaathoven uitsluitend voor mensen met een lichamelijke beperking. „Het gaat met name om mensen die slecht ter been zijn en weinig sociale contacten hebben. Ze voelen zich dan eenzaam en wij brengen deze mensen bij elkaar.”

Ook jonge mensen

De groep Schijndelaren die aangesloten is bij de Zonnebloem noemt Van Kaathoven heel divers. „De jongste cliënten zijn begin 50, maar we hebben ook mensen van 94 jaar oud. Een groot verschil, maar velen kennen elkaar toch vanuit het dorp en vertellen zo de leukste verhalen aan elkaar.”

De 55-jarige Lily Bergmans is sinds 2015 cliënt en vond de Zonnebloem eerst maar iets voor oude mensen. „Ik zag een reclame op televisie waar senioren met rolstoelen een rondvaartboot op werden gereden. Toen dacht ik: dat is niets voor mij.”

Bergmans is sinds 2008 slecht ter been en heeft zich uiteindelijk toch aangemeld. „Ik was veel alleen en wilde er toch meer op uit. Je wil toch contact met de buitenwereld houden. De zonnebloem heeft me laten zien dat ik minder beperkt ben. Ik wil zelfs mee op vakantie, maar niet met de rondvaartboot.”

Jubileumjaar

Het feestjaar zit natuurlijk bomvol activiteiten, maar Zegers wil nog niet vertellen welke dat zijn. „Dat moet een verrassing zijn voor de cliënten. Het zijn er in ieder geval meer dan de afgelopen jaren. Dat is ook wel logisch.”

Veel wil Zegers niet kwijt, maar een museum, pretpark of dierentuin kan er volgens hem wel tussen zitten. Wat wel zeker is, zijn de vakanties. „Dit jaar mogen weer vier cliënten mee op vakantie. Die gaan dan naar een mooie accommodatie en worden een week in het zonnetje gezet”, legt Zegers uit. Bergmans: „Ik hoop dat ik dit jaar mee mag. Ik heb gehoord dat er veel aanmeldingen zijn dit jaar, maar ik kijk er zeker naar uit.”