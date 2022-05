Zuster Marie Gabriël of tante Riet uit Schijndel viert 100ste verjaardag: ‘Ze straalt vandaag’

SCHIJNDEL - Wat zuster Marie Gabriël ervan denkt dat ze een eeuw ‘jong’ is geworden? Het ‘feestvarken’ steekt in de gang van ‘haar’ Schijndelse klooster van de Zusters van Liefde een duim op. Het teken dat het op de speciale dag van haar 100ste verjaardag wel goed zit. Arm in arm met burgemeester Kees van Rooij loopt ze daarna de speciale besloten eucharistieviering in de kloosterkapel tegemoet.

Het was zondag best een drukke dag voor de nieuwste eeuweling van de gemeente Meierijstad. Een feestelijk diner, een eucharistieviering en om de dag meteen goed te beginnen koffie of thee met een gebakje en een bezoekje van de burgemeester.

Negen eeuwelingen

Er staan in 2022 negen mensen op de verjaardagskalender van de gemeente Meierijstad die dit jaar de 100 hopen te bereiken of bereikt hebben onder wie dus zuster Marie Gabrïel. ,,Ze geniet er vandaag van”, constateert ‘eerste burger’ van Rooij. ,,Er zat net wat slagroom van het gebakje bij haar mond. Ik zeg: dat moet je even afvegen. Je moet natuurlijk wel op z’n mooist op de foto’s staan. Ze begon hardop te lachen. Mooi dat dit na twee jaar corona weer mag. Zo kan ze haar 100ste verjaardag met haar familie uit heel Nederland beleven.”

Volledig scherm Met de burgemeester op weg naar de eucharistieviering. © Peter de Bruijn

Broer Willem

Het ‘Lang zal ze leven’ wordt even ingezet, maar de eeuweling veert pas echt op als haar 86-jarige broer Willem binnenkomt. Hij heeft een grote kaars met de verjaardagsdatum 15 mei voor z’n zus meegenomen. ,,Het geloof betekent voor mijn zus alles”, zegt Willem even later. ,,We schelen precies 13 en een half jaar. Ze heeft een tijd voor mij als haar broertje gezorgd. We hebben een band inderdaad. Ik was acht toen mijn grote zus het klooster intrad. We waren bij ons thuis ook met z’n achten.”

Volledig scherm Broer Willem (86) gaf z'n oudere zus een grote kaars met de datum van haar verjaardag erop. © jan zandee

Een aantal van de snel uitgerekend negentien nichtjes en neefjes halen tijdens de koffie of thee herinneringen op aan tante Riet. ,,Toen wij klein waren was ze er nooit”, weet Rinus nog. ,,Tante heeft namelijk lange tijd in het buitenland gezeten. Eerst om daar te studeren. Daarna om er te werken. Ze heeft jarenlang onderwijs in Rhodesië en Zambia gegeven. Ze kwam soms naar Nederland, maar wij kenden tante Riet vooral van ansichtkaarten en de luchtpostbrieven.”

,,Dat lesgeven had ze trouwens niet van een vreemde”, vult nichtje Monique aan. ,,De vader van tante Riet was hoofd van de Ulo (uitgebreid lager onderwijs red.) in Eindhoven. Tante Riet sprak allerlei vreemde talen. Nu niet meer. Ze heeft een jaar of vijf helaas waarschijnlijk een infarct gehad. Kan niet meer praten.” ,,Dat frustreert haar enorm maar ze is nog altijd goed bij hoor”, zegt nicht Marion. ,,Maar het valt ons bijvoorbeeld op hoeveel ze nog weet op te lepelen over onze familie.”

Cadeautjes uit het buitenland

,,Wat het voor tante is? Ik weet nog dat ze altijd cadeautjes uit het buitenland voor ons meebracht; boeken en armbandjes bijvoorbeeld”, antwoordt nicht Brigitte die naar tante is genoemd. ,,Ze is attent. Wist tot op hoge leeftijd bijvoorbeeld alle verjaardagen van onze kinderen nog.”

Krantje lezen

,,Ze leest de krant ook nog”, zegt nicht Janine desgevraagd. ,,Houdt alles nog bij. Ze is betrokken. De oorlog in Oekraïne? Ik vrees van wel, ja. Dat moet ik binnenkort nog een keer aan haar vragen. Fantastisch dat ze de honderd heeft mogen halen. Hoop dat ze nog lang van het leven mag genieten,”