Zwembad Gestel volgend jaar langer open?

SINT-MICHIELSGESTEL - Het openluchtzwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel heeft een prachtige zomer achter de rug. Duizenden bezoekers plonsden tijdens warme dagen in het bad dat Optisport voor de gemeente uitbaat. Gestel gaat binnenkort met Optisport praten over allerlei zaken.

Een van de onderwerpen die sportwethouder Bert van Druenen met Optisport wil bespreken is hoe de uitbater van het openluchtzwembad de komende jaren omgaat met het feit dat bijvoorbeeld de septembermaand steeds vaker een 'mooi-weer-maand’ is en dus een maand waarbij inwoners van Gestel behoefte hebben aan zwemmen in het bad.

Afspraken

Van Druenen: ,,Het is sowieso als kersverse nieuwe wethouder goed om kennis te maken met Optisport. En doordat CDA een aantal vragen stelde over het contract dat Gestel heeft met Optisport en hoe afspraken zijn gemaakt over openingstijden, weersomstandigheden en zelfs het laten plaatsvinden van evenementen op dit terrein, werd ik zelf ook nieuwsgierig hoe dat precies allemaal zit. Daar ga ik me nu verder in verdiepen.”

In gesprek

Het CDA vindt het bijvoorbeeld opmerkelijk dat Optisport op een zonnige vrijdag toch dicht was en wil weten of abonnementshouders tegemoet gekomen worden als de uitbater een evenement houdt. ,,Over al die zaken gaan we in gesprek. Maar er ligt natuurlijk ook een contract waarin veel afspraken vast liggen", denkt Van Druenen.

Personeel geleend

Locatiemanager Frank van den Hogen, die Bas Heidema vanaf 1 oktober is opgevolgd, kan wel een tip van de sluier oplichten. ,,Ik ben locatiemanager van het Dommelbad in Boxtel, het bad in Andel en nu ook van Zegenwerp. Optisport is een grote organisatie met veel baden. We hebben tijdens de drukke zomer voor Zegenwerp personeel kunnen lenen van het Staalbergven, omdat daar de chloorbaden dicht waren. Daar zat een lek in en we durfden het niet aan om die baden open te stellen in het gebied van Natuurmonumenten.”

35 graden Celsius

Van den Hogen heeft zelf ook mee gewerkt op Zegenwerp op hele drukke, warme dagen. ,,Van die dagen moeten wij het hebben. Zeker toen het 35 graden Celsius of meer was. Maar over de hele linie merken ook wij dat er personeelstekorten opdoemen. Dat gebeurt overal. En wij werken veelal met studenten.”

Goed voor omzet

Volgens de nieuwe locatiemanager valt er altijd te praten over openingsuren in september als het dan nog mooi weer is. ,,Dat is natuurlijk goed voor onze omzet. Afgelopen seizoen zijn we ook een week langer open gebleven. Dat had te maken met de late schoolvakantie in rayon Zuid, die duurde tot en met de eerste week van september. Maar mocht er tijdens een warme septembermaand behoefte zijn aan meer openingstijden, dan is dat voor ons bespreekbaar. Afhankelijk natuurlijk wel of we daar voldoende personeel voor in kunnen zetten.”



