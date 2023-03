met video Vrachtwa­gen rijdt de sloot in langs de A2, afrit Box­tel-Noord nog uren dicht

BOXTEL - Een vrachtwagen is maandagochtend rond 08.00 uur een sloot in gereden langs de A2-afrit Boxtel Noord. Dit gebeurde omdat de chauffeur onwel werd. Deze afslag van de snelweg richting Eindhoven is afgesloten.