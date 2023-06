1 op de 4 Nederlanders krijgt gordelroos. Wat is het en hoe krijg je het?

Enkele dagen voordat gordelroos tot uiting komt, kun je last krijgen van hoofdpijn, koorts en spierpijn. Ook jeuk, tintelingen en een stekende of brandende pijn waar de huiduitslag zich zal ontwikkelen, zijn typische verschijnselen. Bovendien kan het zijn dat de lymfeklieren opzwellen. Daarna (in de tweede fase) ontstaan er vaak rode vlekjes en met vocht gevulde blaasjes op de huid. Deze kunnen jeuken en pijn doen.



De rode vlekjes en blaasjes komen doorgaans voor aan een bepaalde kant van je lichaam. Ze vormen vaak een band of gordel. Daar komt de naam gordelroos vandaan. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, ontstaat gordelroos niet alleen om je middel. Gordelroos komt het meest voor in de nek, de hals, het gezicht en op de borstkas.