160 miljoen kinderen werken als kindarbeider: zo gaat onderwijs dat tegen

Zwaar en gevaarlijk werk

Zo ook de twaalfjarige Sumon (niet zijn echte naam) uit Bangladesh. Hij werkt al vier jaar in een aluminiumfabriek, waar hij soms wel tien uur per dag zwaar en gevaarlijk werk verricht. Totaal ongeschikte omstandigheden voor een kind, maar door armoede is Sumon genoodzaakt om zijn familie financieel te helpen. Helaas is de gevaarlijke situatie van Sumon geen uitzondering: 79 miljoen kinderen in diverse landen doen werk dat direct schadelijk is voor hun gezondheid.