3 laagdrempelige manieren om gezonder te leven

1. Ga naar buiten

Dit klinkt makkelijk, en dat is het ook. Vooral nu het zomer is en het zonnetje volop schijnt: ga zo vaak als je kunt naar buiten. Dit hoeft heus niet meteen voor een marathon te zijn, een rustige wandeling of een rondje fietsen is ook al effectief. Beweging is sowieso goed voor je, maar wanneer je dit in de buitenlucht doet, is het extra doeltreffend. Je lichaam maakt met behulp van het zonlicht vitamine D aan en dit is weer belangrijk voor een goede werking van je immuunsysteem. Bovendien is wandelen ook goed voor je mentale gezondheid.

Hoe je dit op een makkelijke manier in je dagelijkse leven toepast? Ga eens een stuk lopen tijdens een langer telefoongesprek. Heb je een afspraak op het terras staan? Waarom spreek je niet af om een koffie to-go te halen en tegelijkertijd een wandeling te maken? Je zult zien, die 30 minuten matig intensief bewegen per dag heb je zo gehaald en het is nog gezellig ook.

2. Sta ieder uur even op

‘Zitten is het nieuwe roken’, een uitspraak die je de laatste jaren vaak voorbij hoort komen. En dit is natuurlijk niet voor niets. Wanneer je hele dagen achter je computer zit of op de bank hangt, kan dit veel negatieve effecten op je gezondheid hebben: de bloedcirculatie neemt af, je stofwisseling vertraagt en de druk op je spieren neemt toe. Probeer dus ieder uur even op te staan en rond te lopen. Dit kun je gemakkelijk doen door je bezoekjes aan het toilet, koffieapparaat en de koelkast te spreiden wanneer je werkt, verzonken bent in een boek of een serie kijkt. Vergeet daarbij tussendoor ook niet je fles water te vullen, zo haal je die twee liter op een dag ook moeiteloos.

3. Eet gezond en gevarieerd

Grote kans dat je wel weet dat verantwoord en gevarieerd eten de sleutel is tot een gezondere levensstijl, maar in drukke levens wil dit er nog weleens bij inschieten. Het is dan heel makkelijk om te gaan voor een kliekje uit de vriezer of een eenzijdig alternatief zoals brood of gebakken ei. Daarnaast is het ook wel erg makkelijk geworden om met één druk op de knop een lekkere maar ongezonde pizza of burger thuisbezorgd te krijgen.

