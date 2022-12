5 bespaartips om lekker en voordelig oud en nieuw te vieren

Albert HeijnNog even en het is weer tijd voor het aftelmoment om het nieuwe jaar in te luiden. Een gezellige avond met vrienden, geliefden en natuurlijk veel eten en drinken ligt in het verschiet. Hoe zorg je ervoor dat het budget dit jaar binnen de perken blijft en je 2023 lekker en voordelig in kunt luiden? Deze vijf bespaartips helpen je op weg.