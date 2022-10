5 keukentrends op een rij voor dit najaar

Bruynzeel KeukensDe keuken is het hart van het huis. Tegenwoordig wordt er niet meer alleen gekookt, maar is het ook een plek om te werken, eten en te ontspannen. Hoog tijd om deze ruimte een fikse portie liefde en aandacht te geven. Met deze 5 keukentrends zorg jij ervoor dat jouw keuken een verlengstuk wordt van de rest van het interieur.

Verbinding tussen ruimtes

Het samenzijn in de keuken is erg belangrijk. Je eet hier met familie of drinkt een borreltje met vrienden. Een open keuken waarbij de keuken wordt betrokken bij de woonkamer zorgt voor verbinding. Maar hoe pak je dat aan? Een van de makkelijkste manieren is om de kleuren uit de woonkamer door te trekken naar de keuken. Je creëert hiermee eenheid, rust en sfeer. Of plaats een wandmeubel in de woonkamer van hetzelfde materiaal als de keukendeuren. Zo heb je gelijk een echte eyecatcher te pakken. Je kan ook voor een ander opvallend kunstwerk of bijzonder object kiezen.

Kies voor rust of een speels effect

Doorlopende lijnen en symmetrie zorgen voor eenheid en rust in de keuken. Zeker in samenspel met warme grijs- en bruintinten. In de Atlas trend cubaniet keuken RVS van Bruynzeel Keukens worden de kleuren espresso eiken en cubaniet RVS gecombineerd. Dit zorgt voor een industriële sfeer.

Handgrepen zijn weer helemaal hip. Het is een trendelement dat gezien mag worden. Ga bijvoorbeeld voor hoge grepen op hoge kasten die in de hele lengte zijn geplaatst. Een handgreep in een bijzondere kleur of vorm geeft het geheel een unieke uitstraling. Of combineer verschillende grepen voor een speels effect.

Comfort en geborgenheid

Het gevoel bij een keuken in net zo belangrijk als hoe het eruit ziet. Zo zijn materialen die een gevoel van comfort en geborgenheid geven terug van weggeweest. Een mooi voorbeeld is het Jura Chanello keukenfront met een zachte linnen structuur. Maar ook natuurlijke materialen als hout in warme en klassieke tinten, zoals de kleuren kastanje en oud eiken, zorgen voor een gemoedelijk gevoel. Combineer linnen met hout voor een moderne en gezellige sfeer.

De combinatie die je nodig hebt

Hou je van een luxe uitstraling? Marmer is nog altijd een hit in de keuken. Hoe duidelijker de adering en hoe unieker de kleur, hoe meer je met marmer een statement maakt. Je kan een stuk van het marmeren werkblad doortrekken naar de achterwand. Zo creëer je een statige look en voorkom je spetters op de muur. Mag het van jou nog iets meer luxe? Plaats een bronskleurige kraan met bijpassende spoelbak of kies voor metaallook keukenfronten.

Opvallende of rustgevende kleuren kunnen allebei

Haal de natuur in huis door staalblauw, olijfgroen of natuurlijke tinten zoals strogeel en zandsteenbeige in je interieur terug te laten komen. Het creëert rust en een sfeer. Hou je van meer uitgesproken kleuren? Dit najaar zijn ook vrolijke en heldere kleuren erg hip. Wist je dat je bij Bruynzeel Keukens de keukenfronten kunt lakken in maar liefst 2.050 NCS-kleuren? Zeker weten dus dat er voor iedereen een geschikte kleur bij zit.

