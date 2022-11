5 tips om af te rekenen met pijnlijke voeten in skischoenen

Het dragen van de juiste skischoenen is erg belangrijk. Als je skischoen te groot is, kan dit voor allerlei klachten zorgen. Ook de flex van de skischoen speelt een rol. De verschillende flexen staan voor verschillende hardheden. De flex wordt grotendeels bepaald door de hardheid van het materiaal, maar ook de hoek van de schacht en de dikte van de binnenschoen spelen een rol.

Ga voor een passend exemplaar

“Ga voor een skischoen op maat. De perfecte schoen sluit strak aan, maar klemt niet af”, adviseert de expert. Investeren in een goede skischoen die echt (bij je) past, is zeker de moeite. Als je de juiste schoen draagt, ben je minder snel vermoeid, gaat je techniek erop vooruit en je kunt blessures voorkomen.

Kies voor de juiste ondersteuning

Het is belangrijk dat je ski- of snowboardschoen in de basis goed zit. Toch kiezen veel wintersporters voor een zooltje voor nog meer ondersteuning. Als je kiest voor een hoogwaardig en corrigerend zooltje, kun je meer druk geven tijdens het afdalen en zakje je voetbrug minder in.