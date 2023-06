5 tips voor een goede start van je reis vanaf Schiphol

SchipholHeb je deze zomer een vliegvakantie in het vooruitzicht? Dan kan de voorpret al beginnen. Een goed begin is het halve werk, dus bereid ook de reis zelf goed voor. Met deze tips maak je een soepele start van je reis op Schiphol. Reserveer bijvoorbeeld een tijdslot voor de securitycontrole, zodat je niet lang hoeft te wachten. Zo start je vakantie echt ontspannen.

De meeste reizigers weten het al: online inchecken voor je vlucht verkort de wachttijd op de luchthaven aanzienlijk. Zeker als je alleen handbagage meeneemt. Maar er is nog veel meer wat je kunt doen voor een gesmeerd verloop van je reis.

1. Pak slim in

Je kunt tijdens het inpakken van je handbagage al tijd besparen. Neem zo min mogelijk mee en pak alleen dingen in die je tijdens de vlucht echt nodig hebt. Met weinig handbagage ga je makkelijker door de security dan met een trolley.

Check voor het inpakken bij de luchtvaartmaatschappij hoe zwaar en hoe groot je handbagage mag zijn. Hier wordt op gecontroleerd. En er is niets zo vervelend als dat je alsnog moet bijbetalen.

2. Weet wat wel en niet in je handbagage mag

Verpakkingen groter dan 100 ml mogen niet mee in het vliegtuig en die moet je dus inleveren bij de securitycontrole. Deze kun je dus beter in je ruimbagage doen. Alle vloeistoffen in je handbagage moeten samen in een hersluitbaar, doorzichtig zakje.

Reis je vanaf Schiphol? Dankzij innovatieve CT-scans die vloeistoffen kunnen controleren, mag je vloeistoffen gewoon in je tas laten zitten. Je gevulde drinkfles mag gewoon mee. Is deze van metaal? Zorg dan dat je die leeg meeneemt. Je kan de fles na de securitycontrole weer vullen. ​ Ook je laptop en tablet kun je gewoon in je tas laten zitten.

3. Draag dunne kleding en sneakers

Je kledingkeuze is voor een soepele doorgang bij de securitycontrole belangrijk. Als je door de scanner gaat, moet je namelijk jassen, hoge schoenen (of laarzen) en riemen met grote gespen af doen. Dat kost niet alleen tijd, het voelt vaak ook een beetje ongemakkelijk. Als je dunne, aansluitende kleding en sneakers aantrekt, hoef je straks niets uit te trekken of aan te doen.

Het is logisch als je tijdens het wachten voor de securitycontrole even wegdroomt, maar blijf alert op eventuele aanwijzingen die je krijgt. Maak alvast je zakken leeg en stop je paspoort, telefoon en boardingpass in je tas.

4. Download de app

Een goede voorbereiding maakt dingen vaak makkelijker. Dat geldt zeker ook voor je tijd op de luchthaven. Zoek van tevoren je vlucht op, zodat je alle informatie bij de hand hebt. Vlieg je vanaf Schiphol? Download dan voor nog meer gemak de Schiphol app.

Niet alleen kun je met de app een parkeerplek reserveren of alvast wat te eten en drinken bestellen voor na de security, je ziet ook hoe laat de incheckbalie opengaat en hoe lang de wachtrij bij de security is.

5. Reserveer een tijdslot

Helemaal handig: voor Europese vluchten (Schengen) kun je gratis en snel een tijdslot reserveren om door de securitycontrole te gaan. Zo heb je de zekerheid dat je op het door jou gekozen tijdstip aan de beurt bent en hoef je niet lang te wachten.

Ben jij er klaar voor?

Ontspannen en comfortabel op reis gaan, begint bij de voorbereiding. Om het je nog makkelijker te maken, kun je op de pagina get ready for security alle tips voor een vlotte securitycheck nog eens nalezen. Bovendien vind je er aanvullende praktische informatie. Ontdek het zelf en beleef een fijne en onbezorgde reis.