6 tips om lekker en voordelig de feestdagen te vieren

Albert HeijnHet gros van de Nederlanders kijkt er al een tijd reikhalzend naar uit en nu is het bijna zover: kerst. Even weg uit de alledaagse sleur en genieten van het samenzijn met familie, vrienden en geliefden. Ontzettend gezellig natuurlijk, maar eerlijk is eerlijk: het zijn vaak niet de goedkoopste dagen van het jaar.

De aanschaf van een kerstboom, kerstcadeautjes en dan uiteraard ook nog de boodschappen voor een heerlijk kerstonbijt, -brunch- en/of -diner. Het tikt allemaal aardig aan. Met deze 6 tips houd je kerst dit jaar lekker, en voordelig.

1. Ga voor een plantaardige kerst

Kook eens wat meer plantaardig deze kerst. Neem voor inspiratie een kijkje bij dit vegetarische kerstmenu. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vega wellington? Net zo lekker, goed voor het klimaat en voor je portemonnee: een win-win situatie dus.

2. Begin tijdig met inkopen

Houd een paar weken van tevoren al in de gaten wat er allemaal in de Bonus is en koop producten die lang goed blijven - zoals bijvoorbeeld je lievelingswijn - wanneer ze in de aanbieding zijn.

3. Bespaar op verse kruiden

Ze staan in vrijwel ieder recept, maar wees spaarzaam met verse kruiden. Verse kruiden geven je gerecht absoluut meer smaak dan gedroogde kruiden. Ze kosten alleen wel wat meer, terwijl je de gedroogde variant vaak nog in de kast hebt staan. Koop één of twee bosjes, en gebruik deze in meerdere gerechten.

Tip: overgebleven verse kruiden doen het ook super als versiering. Denk aan een blaadje munt op je toetje, een bosje koriander op de ragout en wat bieslook op de gevulde eieren. Het ziet er meteen een stuk gezelliger uit en geeft het gerecht net even die extra feestelijkheid.

4. Vier kerst met Prijsfavorieten

Prijsfavorieten zijn de eigen-merkproducten van Albert Heijn. Ze zijn van topkwaliteit en altijd laaggeprijsd. Zo kun je ook tijdens de feestdagen voor een goede prijs een lekkere maaltijd op tafel zetten. Verras je gasten met een heerlijke carpaccio en sluit af met de ijsstam vanille choco. Alle recepten met Prijsfavorieten vind je hier.

5. Probeer eens de ‘Feestdagen Overblijverspakketten’

Tussen de week van kerst en de eerste week van het nieuwe jaar komen de Feestdagen Overblijverspakketten beschikbaar. Dit zijn pakketten gevuld met kort houdbare producten, voornamelijk uit het Excellent voor de Feestdagen-assortiment. Een pakket kost 7,95 en heeft een originele waarde van minimaal 25 euro. De pakketten zijn te reserveren via de ah app onder het ‘overblijvers’ icoontje. Het werkt hetzelfde als de vega- en verrassingsoverblijver.

6. Hergebruik je ingrediënten

Heb je groenten over? Maak er een kerstsoep van en je hebt het voorgerecht voor tweede kerstdag klaar. Kaas over? Gebruik het in de kaasfondue. En kun je de overgebleven ingrediënten of kliekjes echt niet kwijt in het kerstdiner? Dan zet je ze toch nog een keer op tafel bij het kerstontbijt of de kerstbrunch. Niemand vindt het erg om die lekkere quiche nog een keer te eten. Zo zet je meerdere keren een budget kerstdiner op tafel.

Meer receptinspiratie nodig voor lekkere, maar voordelige feestdagen? Bekijk hier alle budget kerstrecepten voor minder dan 2 euro per persoon.