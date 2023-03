6 vakantietips in de regio Aarhus

Tip 1: De oude stad

In Aarhus heb je veel leuke activiteiten die je kan ondernemen. Bijvoorbeeld het openluchtmuseum, Den Gamly By, ofwel ‘de oude stad’, bestaande uit 75 historische gebouwen. Dit geeft een mooi contrast met de hedendaagse architectuur. Zoals The Iceberg, een appartementencomplex dat zo gebouwd is dat het lijkt alsof er twee ijsschotsen uit het water oprijzen.

Of ga aan het eind van de middag naar Harbour Bath, een drijvend zwembadcomplex in driehoekvorm met daarin verschillende zwembaden en twee sauna’s. Heb je genoeg van de stad? Ga op ontdekking door de regio.

Tip 2: Outdoorparadijs

Het merenhooglandgebied ligt in het binnenland. Hier vind je de stadjes Silkeborg en Skanderborg. Dit is het grootste natuurgebied van Denemarken. De rivier Gudenå, de langste rivier van het land, vindt er zijn weg en is uitermate geschikt om te kajakken of kanoen.

Sta je liever met beide benen op de grond? Wandel dan de twaalf kilometer lange Silkerute langs cultuur en natuur rond Silkeborg.

Historische stad Viborg ademt sferen van weleer.

Tip 3: Historie in de stad

De stad Viborg trekt je meteen de geschiedenis is. De kathedraal werd rond 1100 gebouwd, maar na een brand en een aantal renovaties ziet het gebouw er tamelijk strak en schoon uit. De hele binnenstad schreeuwt historie. De crème de la crème van weleer, maar ook handelaren, ridders, pelgrims, handelslui en andere aanverwante personen kwamen naar deze – toen al – mooie stad.

Historie in de natuur klinkt bijzonder en dat is het ook. In de regio Viborg ligt de Hervæjen, ‘de oude weg’, een fiets en wandelpad dat over de ruggengraat van Jutland strekt, een stuwwal als het ware achtergebleven na de laatste ijstijd. Volg de oude weg en je komt onder meer langs goed bewaarde grafheuvels en hunebedden.

Tip 4: varen met het veer

Het Randers Fjord is bijna dertig kilometer lang en bijbehorende natuurreservaat is ook een goede plek voor vogelaars. Op twee plaatsen in Natuurpark Randers Fjord kun je met een veerboot het fjord oversteken. Van Mellerup (aanrader: koffie drinken bij Café Færgestedet) naar Voer en bij Udbyhøj (een mooi strand).

De veerdienst Mellerup-Voer is de oudste veerdienst met koninklijke vergunning in Denemarken die dateert uit 1740.

Tip 5: Eindlandparadijs Anholt

Vaar mee naar een klein paradijs met ongerepte natuur. Denk aan uitgestrekte bossen, zandstranden, meren en weiden. Met de verrekijker in de hand ga je op zoek naar zeevogels, reeen, hazen of zelfs vossen. Als er iets is wat het eiland kenmerkt, is het motto ‘geen haast en rustig aan’ wel.

De boot terug gaat pas de volgende dag. Met de veerboot is het ongeveer 3 uur vanaf het havenplaatsje Grenaa. Als je de auto mee wilt nemen dan moet je dit van tevoren reserveren. Er zijn namelijk maar twee plekjes per boot.

Tip 6: Neus van Denemarken

Volledig scherm De heuvels van Trehøje, 127 meter boven zeeniveau, in de regio Djursland, bieden een panoramisch uitzicht van Aarhus tot Ebeltoft. © Jonas Togo Door de vooruitstekende vorm noemen de Denen de regio Djursland, ook wel de neus van Denemarken. Hier valt genoeg te doen. Museumschip Fregatten Jylland kun je in de haven van Ebeltoft bewonderen. Of maak hier een jeepsafari in het Ree Park Safari.



Een activiteit voor de hele familie vind je in Djurs Sommerland. Hier ligt een pretpark met achtbanen en een aquapark. Vergeet ook Ebeltoft zelf niet te bezoeken. De huizen zijn echt vakwerk. Det Gamle Rådhus is het kleinste gemeentehuis van het land en als je van keramiek en glas houdt ben je op de juiste plek.



