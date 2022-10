7 tips om meteen te besparen op je boodschappenbudget

1. Maak een boodschappenlijstje

Wil je elke week voordelig uit zijn in de supermarkt? Maak dan een boodschappenlijstje dat past bij je budget, en houd je daaraan. Zo koop je minder snel producten die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Ook is het slim om te checken welke producten je nog in huis hebt.

2. Check de Bonus-aanbiedingen

Wist je dat je op vrijdag al alle Bonus-aanbiedingen voor aankomende week online kunt bekijken? Houd jouw boodschappenlijstje bij de hand en creeer zo jouw voordelige lijstje. In de Albert Heijn-app kun namelijk heel makkelijk jouw persoonlijke boodschappenlijstjes opslaan, zodat je die altijd bij de hand hebt.

3. Kies voor Prijsfavorieten

De Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn eigenmerkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd laaggeprijsd, dus dan ben je altijd voordelig uit. Je herkent deze producten aan het blauwe duimpje. Wist je dat je heel voordelig kunt koken met Prijsfavorieten? Zo kook je al voor nog geen 2 euro per persoon.

4. Pak een half brood mee voor 25 cent

Een andere slimme manier om te besparen is door ‘Brood van gisteren’ mee te pakken. Dit is brood dat gisteren vers bij Albert Heijn is aangeleverd en niet verkocht is op de dag zelf. Het wordt de volgende dag tot 11:00 uur verkocht voor een extra voordelige prijs. Een half brood kost 25 cent, een heel brood en een zak bolletjes 50 cent.

5. Gebruik je vriezer

Is het brood in de aanbieding? Koop dan meer dan je nodig hebt en vries de rest in. Dankzij de diepvriezer kun je allerlei producten, zoals brood, groente en fruit, heel lang bewaren terwijl ze toch lekker vers blijven. Hetzelfde geldt voor restjes van een maaltijd. Zo wordt je wekelijkse lijstje korter en bespaar je bij elk bezoek aan de supermarkt op je boodschappenbudget.

6. Koop eens ‘Overblijvers’

Overblijvers zijn producten die aan het eind van de dag overblijven en uit het assortiment gaan of een naderende houdbaarheidsdatum hebben. Je kunt ze bij Albert Heijn tegen een extra voordelige prijs meenemen in eigen tas. Er zijn drie soorten Overblijvers: Verrassing (4,95 euro, maar minimaal 14,95 euro waard), Vegetarisch (4,95 euro, maar minimaal 14,95 euro waard) en Bakkerij (2,95 euro, maar minimaal 8,95 euro waard). Een voordelige keuze die ook nog eens voedselverspilling tegengaat.

7. Profiteer van AH Premium

Op zoek naar nog meer voordeel bij Albert Heijn? Voor 12 euro per jaar kun je AH Premium afsluiten. Hiermee profiteer je van 10 procent korting op het biologische assortiment, spaar je twee keer zo snel voor AH Miles, spaarzegels en Koopzegels, ontvang je extra Bonusbox-aanbiedingen en krijg je tot 50 procent korting op deals.

